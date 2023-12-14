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В Москве диспансерное наблюдение для людей с болезнями сердца продлили на год

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении столичных властей продлить проект проактивного диспансерного наблюдения для пациентов с хронической сердечной недостаточностью на 2024 год.
В Москве диспансерное наблюдение для людей с болезнями сердца продлили на год

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В целом программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает около 1,1 млн москвичей с одним из девяти хронических заболеваний», — уточнил Собянин.

В рамках программы доступны плановые приёмы, обязательные исследования и консультации специалистов.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что врачи Боткинской больницы Москвы провели вторую успешную операцию по пересадке сердца.

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