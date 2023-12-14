В Москве диспансерное наблюдение для людей с болезнями сердца продлили на год
Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«В целом программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает около 1,1 млн москвичей с одним из девяти хронических заболеваний», — уточнил Собянин.
В рамках программы доступны плановые приёмы, обязательные исследования и консультации специалистов.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что врачи Боткинской больницы Москвы провели вторую успешную операцию по пересадке сердца.