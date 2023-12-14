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В России составили рейтинг самых популярных малолитражных автомобилей

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В России ВАЗ стал самым популярным брендом малолитражных автомобилей с пробегом, а Hyundai Solaris — самым запрашиваемым.
В России составили рейтинг самых популярных малолитражных автомобилей
  • РИА Новости

Средний пробег моделей ВАЗа, которыми чаще всего интересовались россияне, составляет 153 тыс. км, говорится в исследовании сервиса «Автотека», о котором пишет газета «Известия».

Второе место занимает Kia со средним пробегом 129 тыс. км. Тройку лидеров замыкает Hyundai со средним пробегом 143 тыс. км. В топ-5 также вошли Volkswagen и Renault.

«Среди самых запрашиваемых моделей автомобилей побеждает Hyundai Solaris со средним пробегом 129 тыс. км. На втором месте — Kia Rio со средним пробегом 131 тыс. км, на третьем — представитель концерна ВАЗ — Lada Granta (средний пробег — 104 тыс. км)», — уточнили аналитики.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.

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