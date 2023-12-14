Пьяный житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой
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Сообщается, что информация о мужчине с взрывоопасным предметом поступила в полицию накануне. При задержании он выронил в снег Ф-1 на боевом взводе.
Взрывотехники ОМОН «Рубеж» кузбасского управления Росгвардии обследовали снаряд и решили обезвредить его на месте с использованием средства локализации поражающего действия.
По данным Росгвардии, в результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба также нет. Проводится проверка.
В сентябре в Ростове-на-Дону задержали дебошира с гранатой.