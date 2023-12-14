«Известия»: производителям продуктов могут запретить уменьшать упаковки
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Об этом говорится в материале «Известий» со ссылкой на замглаву Минпромторга Виктора Евтухова.
По его словам, в регламент «О безопасности пищевой продукции» нужно внести поправки об использовании стандартных упаковок.
Евтухов отметил, что манипуляции по снижению объёма товара без снижения цены называются шринкфляцией и являются одним из видов инфляции.
Он подчеркнул, что таким образом производители снижают издержки, однако это происходит за счёт злоупотребления доверием покупателя.
Ранее сообщалось, что в России предложили ввести минимально допустимый размер шрифта на упаковках.