«Известия»: производителям продуктов могут запретить уменьшать упаковки

Производителям продуктов, например молока, сахара и масла, могут запретить занижать привычные объёмы упаковки товара.

Об этом говорится в материале «Известий» со ссылкой на замглаву Минпромторга Виктора Евтухова.

По его словам, в регламент «О безопасности пищевой продукции» нужно внести поправки об использовании стандартных упаковок.

Евтухов отметил, что манипуляции по снижению объёма товара без снижения цены называются шринкфляцией и являются одним из видов инфляции.

Он подчеркнул, что таким образом производители снижают издержки, однако это происходит за счёт злоупотребления доверием покупателя.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести минимально допустимый размер шрифта на упаковках.