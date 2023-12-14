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«Известия»: производителям продуктов могут запретить уменьшать упаковки

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Производителям продуктов, например молока, сахара и масла, могут запретить занижать привычные объёмы упаковки товара.
«Известия»: производителям продуктов могут запретить уменьшать упаковки
  • Gettyimages.ru
  • © PixelsEffect

Об этом говорится в материале «Известий» со ссылкой на замглаву Минпромторга Виктора Евтухова.

По его словам, в регламент «О безопасности пищевой продукции» нужно внести поправки об использовании стандартных упаковок.

Евтухов отметил, что манипуляции по снижению объёма товара без снижения цены называются шринкфляцией и являются одним из видов инфляции.

Он подчеркнул, что таким образом производители снижают издержки, однако это происходит за счёт злоупотребления доверием покупателя.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести минимально допустимый размер шрифта на упаковках.

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