Собянин: готовность Южной рокады достигла 89%
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Как отметил Собянин, трасса свяжет четыре округа и 24 района столицы, в которых живут около 2,7 млн человек.
Строительство Южной рокады разделили на восемь участков, четыре из них уже завершены, остальные находятся на финальном этапе.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.