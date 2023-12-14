Собянин: готовность Южной рокады достигла 89%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что готовность Южной рокады составляет 89%. В 2024 году её введут в строй.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, трасса свяжет четыре округа и 24 района столицы, в которых живут около 2,7 млн человек.

Строительство Южной рокады разделили на восемь участков, четыре из них уже завершены, остальные находятся на финальном этапе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.