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Треть россиян считают, что трудятся в неблагоприятном психологическом климате

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Почти треть опрошенных россиян (29%) оценили психологический климат у себя на работе как неблагоприятный.
Треть россиян считают, что трудятся в неблагоприятном психологическом климате
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на опрос аналитического центра Университета «Синергия».

Напротив, благоприятным посчитали рабочий климат 56% респондентов. Опрошенные отметили важные факторы такой обстановки: высокий уровень доверия коллег друг к другу (27%), высокий уровень взаимопомощи (24%), отсутствие конфликтов (23%) и давления со стороны руководства (20%), возможность свободно выражать своё мнение (6%).

Ещё 15% респондентов затруднились с определением психологической обстановки на рабочем месте.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.

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