На прямую линию с президентом России поступило более 2 млн вопросов россиян

Телеканал «Россия 24» сообщил, что число обращений к президенту России Владимиру Путину для прямой линии и пресс-конференции превысило 2 млн.

РИА Новости

«Поступило вопросов: 2 061 772», — говорится в эфире телеканала. Уточняется, что это данные на 21:00 13 декабря. Прямая линия с Путиным и посвящённая итогам года пресс-конференция состоятся 14 декабря.