На прямую линию с президентом России поступило более 2 млн вопросов россиян
Телеканал «Россия 24» сообщил, что число обращений к президенту России Владимиру Путину для прямой линии и пресс-конференции превысило 2 млн.
- РИА Новости
«Поступило вопросов: 2 061 772», — говорится в эфире телеканала.
Уточняется, что это данные на 21:00 13 декабря.
Прямая линия с Путиным и посвящённая итогам года пресс-конференция состоятся 14 декабря.
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