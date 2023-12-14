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На прямую линию с президентом России поступило более 2 млн вопросов россиян

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Телеканал «Россия 24» сообщил, что число обращений к президенту России Владимиру Путину для прямой линии и пресс-конференции превысило 2 млн.
На прямую линию с президентом России поступило более 2 млн вопросов россиян
  • РИА Новости

«Поступило вопросов: 2 061 772», — говорится в эфире телеканала.

Уточняется, что это данные на 21:00 13 декабря.

Прямая линия с Путиным и посвящённая итогам года пресс-конференция состоятся 14 декабря.

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