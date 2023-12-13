СК: в Новосибирской области двое подростков вымогали деньги у пенсионерки
- РИА Новости
Об этом сообщает СУ СК по региону.
По данным следствия, в селе Коченёвского района два подростка угрожали пенсионерке применением насилия и требовали отдать им деньги.
«Подростки доставлены в следственный отдел, где с ними работают следователи», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция Гурьевска Калининградской области расследует уголовное дело в отношении неоднократно судимого 65-летнего мужчины без определённого места жительства, который выдал себя за киллера и вымогал у приютившей его пенсионерки деньги за отказ от «контракта».