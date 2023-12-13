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СК: в Новосибирской области двое подростков вымогали деньги у пенсионерки

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В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве денег у пенсионерки, в котором подозреваются двое подростков.
СК: в Новосибирской области двое подростков вымогали деньги у пенсионерки
  • РИА Новости

Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, в селе Коченёвского района два подростка угрожали пенсионерке применением насилия и требовали отдать им деньги.

«Подростки доставлены в следственный отдел, где с ними работают следователи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция Гурьевска Калининградской области расследует уголовное дело в отношении неоднократно судимого 65-летнего мужчины без определённого места жительства, который выдал себя за киллера и вымогал у приютившей его пенсионерки деньги за отказ от «контракта».

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