СК: в Новосибирской области двое подростков вымогали деньги у пенсионерки

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве денег у пенсионерки, в котором подозреваются двое подростков.

Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, в селе Коченёвского района два подростка угрожали пенсионерке применением насилия и требовали отдать им деньги.

«Подростки доставлены в следственный отдел, где с ними работают следователи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция Гурьевска Калининградской области расследует уголовное дело в отношении неоднократно судимого 65-летнего мужчины без определённого места жительства, который выдал себя за киллера и вымогал у приютившей его пенсионерки деньги за отказ от «контракта».