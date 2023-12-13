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СК проверит смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств смерти жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на свою знакомую.
СК проверит смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую
  • © СК РФ

Об этом сообщает СК.

«Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка», — сообщает ведомство.

Ранее стало известно, что в Горном Алтае арестовали водителя грузовика после гибели двух туристов летом.

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