СК проверит смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств смерти жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на свою знакомую.

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Об этом сообщает СК. «Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка», — сообщает ведомство. Ранее стало известно, что в Горном Алтае арестовали водителя грузовика после гибели двух туристов летом.