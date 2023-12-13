СК проверит смерть жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на знакомую
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств смерти жительницы Барнаула, переписавшей квартиру на свою знакомую.
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Об этом сообщает СК.
«Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка», — сообщает ведомство.
Ранее стало известно, что в Горном Алтае арестовали водителя грузовика после гибели двух туристов летом.
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