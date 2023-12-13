В Петербурге арестовали местного жителя за поджог аппаратуры на железной дороге

В Санкт-Петербурге задержали 26-летнего местного жителя за поджог релейного шкафа на железной дороге в Пушкинском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

«Задержан злоумышленник, причастный к поджогу релейного шкафа. Им оказался 26-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле молодой человек поджёг релейный шкаф на пути между станциями Александровская и Верево на территории Пушкинского района Петербурга.

Ранее полицейские в Новосибирске задержали двух подозреваемых в поджоге железнодорожного оборудования.