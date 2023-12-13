В Петербурге арестовали местного жителя за поджог аппаратуры на железной дороге
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
«Задержан злоумышленник, причастный к поджогу релейного шкафа. Им оказался 26-летний местный житель», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в апреле молодой человек поджёг релейный шкаф на пути между станциями Александровская и Верево на территории Пушкинского района Петербурга.
Ранее полицейские в Новосибирске задержали двух подозреваемых в поджоге железнодорожного оборудования.