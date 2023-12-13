RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге арестовали местного жителя за поджог аппаратуры на железной дороге

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге задержали 26-летнего местного жителя за поджог релейного шкафа на железной дороге в Пушкинском районе города.
В Петербурге арестовали местного жителя за поджог аппаратуры на железной дороге
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

«Задержан злоумышленник, причастный к поджогу релейного шкафа. Им оказался 26-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле молодой человек поджёг релейный шкаф на пути между станциями Александровская и Верево на территории Пушкинского района Петербурга.

Ранее полицейские в Новосибирске задержали двух подозреваемых в поджоге железнодорожного оборудования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить