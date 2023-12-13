Сальдо анонсировал строительство инфраструктурных объектов в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Международной выставке-форуме «Россия» анонсировал строительство крупных инфраструктурных объектов в регионе.

По его словам, в настоящий момент приоритетными целями является как ремонт дорог и всей придорожной системы, так и восстановление инфраструктуры и строительство новых центров переработки той продукции, которая есть в регионе.

«Прежде всего это плодоовощная продукция. Будет построено большое количество новых элеваторов, хранилищ для круглогодичного хранения овощей и фруктов и, соответственно, логистические центры для их отгрузки на другие территории. Плюс восстановление работы портов», — цитирует его ТАСС.

В конце ноября Сальдо заявил, что все основные органы власти и институты управления в Херсонской области уже сформированы.