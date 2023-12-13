Подросток из Чукотского района отправился в тундру в пургу и погиб

Подросток на Чукотке отправился в тундру со знакомым работником оленеводческой бригады и в пургу погиб, говорится в сообщении прокуратуры Чукотского автономного округа.

По предварительным данным, 6 декабря они отправились на собачьей упряжке в сторону перевалочной базы. Из-за ухудшения погоды мужчина решил остановиться в тундре и переждать пургу.

«Во время стоянки подросток скончался от переохлаждения. Мужчина спустя пять дней добрался до места расположения бригады с обморожениями различных частей тела», — заявили в прокуратуре.

Ведомство проводит проверку, в ходе которой установит причины и условия инцидента, а также даст оценку надлежащему исполнению родительских обязанностей.

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