Подросток из Чукотского района отправился в тундру в пургу и погиб
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По предварительным данным, 6 декабря они отправились на собачьей упряжке в сторону перевалочной базы. Из-за ухудшения погоды мужчина решил остановиться в тундре и переждать пургу.
«Во время стоянки подросток скончался от переохлаждения. Мужчина спустя пять дней добрался до места расположения бригады с обморожениями различных частей тела», — заявили в прокуратуре.
Ведомство проводит проверку, в ходе которой установит причины и условия инцидента, а также даст оценку надлежащему исполнению родительских обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли тело замёрзшего в лесу сотрудника ГИБДД.