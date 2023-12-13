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Количество покупателей билетов на поезда в приложениях выросло на 32% в 2023 году

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Новое исследование показало, что за январь — ноябрь 2023 года количество покупателей билетов на поезда в приложениях увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Количество покупателей билетов на поезда в приложениях выросло на 32% в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис путешествий tutu.

Отмечается, что чаще всего россияне приобретали билеты в Москву (27% пассажиров) и Санкт-Петербург (8,6%).

Далее идут Краснодар (3,9%), Адлер (2,6%), Ростов-на-Дону (2,6%), Сочи (1,9%), Екатеринбург (1,6%), Нижний Новгород (1,3%), Симферополь (1,3%) и Анапа (1,2%).

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