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Эндокринолог Табеева рассказала о причинах появления отёков

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Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева назвала причины появления отёков.
Эндокринолог Табеева рассказала о причинах появления отёков
  • Gettyimages.ru

«Наиболее часто отёки возникают при венозной недостаточности и кардиальных заболеваниях. Это может быть варикозное расширение вен. Любая патология сердца, сопровождающаяся снижением сократительной способности миокарда, будет сопровождаться отёками», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметила, что отёки могут появляться при болезнях эндокринной, пищеварительной и лимфатической систем.

«При болезнях лимфатической системы отёки появляются из-за нарушения тока лимфы. Часто появляются на конечностях, ближе к вечеру отёки увеличиваются и практически исчезают к утру или после отдыха», — заключила Табеева.

Ранее врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Губкина перечислила неочевидные признаки, которые могут говорить о хроническом стрессе.

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