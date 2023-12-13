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В МТШ появилось спецнаправление «Технологии пищевой промышленности»

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Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что в «Московской технической школе» открылось обучение по спецнаправлению «Технологии пищевой промышленности».
В МТШ появилось спецнаправление «Технологии пищевой промышленности»

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил чиновник, данное спецнаправление позволит специалистам получить углублённые знания и практические навыки для развития профессиональных компетенций в отрасли пищевой промышленности Москвы.

В Москве более 250 предприятий выпускает продукты питания, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, полуфабрикаты и другие товары.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова заявила, что сотрудников столичных организаций обучат финансовой грамотности на рабочих местах.

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