ТАСС: заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Царёву обнаружили мёртвой

Заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Анну Царёву обнаружили мёртвой в квартире в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«Тело 35-летней Анны Царёвой обнаружено в квартире жилого дома», — заявил он.

Источник агентства рассказал, что женщина на протяжении длительного времени не выходила на связь, поэтому взволнованные родители приехали к ней домой. Там они нашли тело дочери.

Также в правоохранительных органах заявили, что перед этим Царёва жаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру.

Признаков насильственной смерти и следов борьбы в квартире не выявили. Проводится проверка.