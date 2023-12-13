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ТАСС: заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Царёву обнаружили мёртвой

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Заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Анну Царёву обнаружили мёртвой в квартире в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
ТАСС: заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Царёву обнаружили мёртвой
  • РИА Новости

«Тело 35-летней Анны Царёвой обнаружено в квартире жилого дома», — заявил он.

Источник агентства рассказал, что женщина на протяжении длительного времени не выходила на связь, поэтому взволнованные родители приехали к ней домой. Там они нашли тело дочери.

Также в правоохранительных органах заявили, что перед этим Царёва жаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру.

Признаков насильственной смерти и следов борьбы в квартире не выявили. Проводится проверка.

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