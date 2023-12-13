ТАСС: заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Царёву обнаружили мёртвой
- РИА Новости
«Тело 35-летней Анны Царёвой обнаружено в квартире жилого дома», — заявил он.
Источник агентства рассказал, что женщина на протяжении длительного времени не выходила на связь, поэтому взволнованные родители приехали к ней домой. Там они нашли тело дочери.
Также в правоохранительных органах заявили, что перед этим Царёва жаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру.
Признаков насильственной смерти и следов борьбы в квартире не выявили. Проводится проверка.