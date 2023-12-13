Школам и детсадам Москвы передали более 130 новых зданий
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Их общая площадь — 918,45 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.
Как в свою очередь отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, новые здания передают школам и детским садам во всех округах города. Больше всего объектов находится в Новой Москве.
«Сюда входят 54 корпуса. Их площадь — 409,65 тыс. кв. м», — сказал Гаман.
Ранее министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев заявил, что в регионе в 2024 году построят 72 социальных объекта.