Школам и детсадам Москвы передали более 130 новых зданий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с 2018 года город передал столичным учреждениям образования 132 новых здания.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Их общая площадь — 918,45 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Как в свою очередь отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, новые здания передают школам и детским садам во всех округах города. Больше всего объектов находится в Новой Москве.

«Сюда входят 54 корпуса. Их площадь — 409,65 тыс. кв. м», — сказал Гаман.

Ранее министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев заявил, что в регионе в 2024 году построят 72 социальных объекта.