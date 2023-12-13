В Челябинской области школам дополнительно направят 603 млн рублей
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующий документ.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектам России на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Челябинская область — 1,4 млрд рублей», — отмечено в распоряжении.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе за 2024—2026 годы капитально отремонтируют 18 школ.