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В Челябинской области школам дополнительно направят 603 млн рублей

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В Челябинской области на создание новых мест в школах дополнительно направят 603,8 млн рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В Челябинской области школам дополнительно направят 603 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen Zigic

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующий документ.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектам России на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Челябинская область — 1,4 млрд рублей», — отмечено в распоряжении.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе за 2024—2026 годы капитально отремонтируют 18 школ.

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