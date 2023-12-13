В Челябинской области школам дополнительно направят 603 млн рублей

В Челябинской области на создание новых мест в школах дополнительно направят 603,8 млн рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующий документ.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектам России на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Челябинская область — 1,4 млрд рублей», — отмечено в распоряжении.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе за 2024—2026 годы капитально отремонтируют 18 школ.