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В Удмуртии введут новые меры соцподдержки детей-сирот

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В Удмуртии внесли изменения в закон о социальных мерах поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Удмуртии введут новые меры соцподдержки детей-сирот
  • Gettyimages.ru
  • © malyshkamju

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Отмечается, что новые меры соцподдержки будут предоставлены детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья на однократное обучение в очной форме по программам переподготовки рабочих и служащих за счёт средств республиканского бюджета.

Также добавлен бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте для школьников, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя.

Ранее сообщалось, что Югра стала лидером среди регионов России по устройству сирот в семьи.

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