В Удмуртии введут новые меры соцподдержки детей-сирот
- Gettyimages.ru
- © malyshkamju
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Отмечается, что новые меры соцподдержки будут предоставлены детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья на однократное обучение в очной форме по программам переподготовки рабочих и служащих за счёт средств республиканского бюджета.
Также добавлен бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте для школьников, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя.
Ранее сообщалось, что Югра стала лидером среди регионов России по устройству сирот в семьи.