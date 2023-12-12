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Аксёнов: 386 тысяч жителей Крыма подали заявления на компенсацию после шторма

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своих соцсетях сообщил, что 386 тыс. жителей, пострадавших от шторма 26—27 ноября, подали заявления на компенсацию. Из них 120 тыс. обращений уже рассмотрено.
Аксёнов: 386 тысяч жителей Крыма подали заявления на компенсацию после шторма
  • РИА Новости

Об этом информирует «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.

По данным главы региона, из-за непогоды повреждено более 1,2 тыс. кровель. Большая часть уже отремонтирована, остаётся обновить ещё примерно 400 кровель.

Кроме того, почти закончен отвод воды из села Прибрежного Сакского района, где во время шторма затопило часть домов.

Комиссия продолжит обход домов для оценки ущерба до 20 декабря.

Ранее сообщалось, что движение поездов на черноморском побережье полностью восстановили после шторма.

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