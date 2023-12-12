Губернатор Оренбургской области Паслер наградил 38 жителей в День Конституции
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В числе награждённых — восемь бойцов, которые принимали участие в специальной военной операции, передаёт RIA56.
Также наград удостоились работники промышленности, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и культуры, сотрудники полиции, представители СМИ, спортивные тренеры и многодетные семьи.
Церемонию награждения, приуроченною ко Дню Конституции Российской Федерации, провёл и глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт «Крым 24».
Он вручил государственные награды жителям полуострова. Глава Республики отметил, что благодаря таким людям страна и дальше будет укрепляться и процветать.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своих соцсетях поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации.