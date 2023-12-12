Губернатор Оренбургской области Паслер наградил 38 жителей в День Конституции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в День Конституции Российской Федерации, 12 декабря, в ходе торжественной церемонии вручил 38 государственных наград и наград Министерства обороны России жителям региона.

В числе награждённых — восемь бойцов, которые принимали участие в специальной военной операции, передаёт RIA56.

Также наград удостоились работники промышленности, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и культуры, сотрудники полиции, представители СМИ, спортивные тренеры и многодетные семьи.

Церемонию награждения, приуроченною ко Дню Конституции Российской Федерации, провёл и глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт «Крым 24».

Он вручил государственные награды жителям полуострова. Глава Республики отметил, что благодаря таким людям страна и дальше будет укрепляться и процветать.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своих соцсетях поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации.