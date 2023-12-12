Челябинская и Ульяновская области обновили соглашение о партнёрстве

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Ульяновской области Алексей Русских 12 декабря обновили договор о сотрудничестве между регионами, подписанный 27 лет назад.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

Подписание прошло в Челябинске в ходе встречи Алексея Текслера с делегацией Ульяновской области во главе с Алексеем Русских.

«Договорённости касаются торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной деятельности», — уточнили в пресс-службе.

Ранее замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков заявил, что регион заключил соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в области VR-разработок.