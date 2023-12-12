Врач Коновалов: у большинства детей микоплазма вызывает лёгкие симптомы
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«Это достаточно привычный для нас возбудитель, который имеет вполне определённые особенности течения инфекционного процесса. У большинства детей микоплазма вызывает довольно лёгкие симптомы, похожие на симптомы острой респираторной вирусной инфекции», — сообщил он сайту «Аргументы и Факты».
По словам Коновалова, если болезнь протекает тяжелее, то есть давно отработанные схемы диагностики и терапии.
«В подавляющем большинстве случаев при респираторной микоплазменной инфекции не требуется никаких антибиотиков, дети выздоравливают самостоятельно, приобретая иммунитет», — отметил специалист.
Ранее врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков рассказал в беседе с RT, какие группы населения особенно уязвимы перед микоплазменной инфекцией.