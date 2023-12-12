Дети продолжают занятия в танцевальной школе Донецка, несмотря на конфликт

Ученики танцевальной школы Донбасса рассказали, что тренировки помогают им отвлечься от обстрелов, проблем и почувствовать нормальную жизнь. Школа в Донецке была открыта семь лет назад. Сейчас её создательница мечтает дать своим ученикам будущее, которого она сама лишилась из-за атак ВСУ.

«Когда я прихожу сюда, я забываю, что за окном творится ужас... Мне становится спокойно, я отдаю свои чувства, эмоции», — рассказала корреспонденту RT Дональду Кортеру девушка, посещающая школу.

Тренер Екатерина Харлановская стремится дать детям будущее, которого она сама лишилась из-за конфликта, отметил журналист.

Она уверена, что ученики станут взрослыми осознанными танцорами, «у них это будущее сложится хорошо».

«В России очень хорошо развита хореография, я думаю, что у них получится и война уже к этому времени прекратится», — отметила Екатерина.

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