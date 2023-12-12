В Новосибирской области открыли Единый контактный центр

В Новосибирской области в тестовом режиме открылся первый за Уралом Единый контактный центр.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что справочная служба должна объединить порядка 30 горячих линий различных ведомств и органов власти.

Сейчас по единому номеру 110 можно получить консультацию по различным вопросам. При необходимости оператор переведёт звонок на профильное ведомство.

В настоящее время оценивается степень нагрузки сервиса и при необходимости будет скорректирована его мощность.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области обсудили вопросы транспорта и ЖКХ в преддверии зимы.