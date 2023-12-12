RT в Telegram
Подпишись

В Якутии благоустроят более 35 территорий в 2024 году

Короткая ссылка
В Якутии в 2024 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроят более 35 территорий. На эти цели направят более 1,2 млрд рублей.
В Якутии благоустроят более 35 территорий в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Runkel/robertharding

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Среди объектов реконструкции — набережные Романа Дмитриева и озёра Сайсары, а также площадь Ленина в Якутске.

Кроме того, благоустроят общественные пространства и дворы по президентскому нацпроекту и программе «1000 дворов».

Ранее сообщалось, что на Ставрополье реализовали 17 проектов по благоустройству сельских территорий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить