В Якутии благоустроят более 35 территорий в 2024 году
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Среди объектов реконструкции — набережные Романа Дмитриева и озёра Сайсары, а также площадь Ленина в Якутске.
Кроме того, благоустроят общественные пространства и дворы по президентскому нацпроекту и программе «1000 дворов».
Ранее сообщалось, что на Ставрополье реализовали 17 проектов по благоустройству сельских территорий.