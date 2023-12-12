В Якутии благоустроят более 35 территорий в 2024 году

В Якутии в 2024 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроят более 35 территорий. На эти цели направят более 1,2 млрд рублей.

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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона. Среди объектов реконструкции — набережные Романа Дмитриева и озёра Сайсары, а также площадь Ленина в Якутске. Кроме того, благоустроят общественные пространства и дворы по президентскому нацпроекту и программе «1000 дворов». Ранее сообщалось, что на Ставрополье реализовали 17 проектов по благоустройству сельских территорий.