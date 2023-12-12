В Москве построят мосты через реку Яузу и Нагатинский затон в 2024 году
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как сказал чиновник, мосты в Мнёвниковской пойме и через Нагатинский затон будут построены в рамках Адресной инвестиционной программы.
Он также отметил, что в планах на 2024 год строительство моста через Москву-реку возле Новозаводской улицы.
Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию 220 объектов, общей площадью 5,3 млн кв. м.
Среди них путепровод на дублере Калужского шоссе, участок южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня и другие.
Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе Москвы появится технопарк.