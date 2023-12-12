RT в Telegram
Подпишись

В Москве построят мосты через реку Яузу и Нагатинский затон в 2024 году

Короткая ссылка
Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в 2024 году в столице возведут новые мосты через реку Яузу и Нагатинский затон.
В Москве построят мосты через реку Яузу и Нагатинский затон в 2024 году

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как сказал чиновник, мосты в Мнёвниковской пойме и через Нагатинский затон будут построены в рамках Адресной инвестиционной программы.

Он также отметил, что в планах на 2024 год строительство моста через Москву-реку возле Новозаводской улицы.

Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию 220 объектов, общей площадью 5,3 млн кв. м.

Среди них путепровод на дублере Калужского шоссе, участок южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня и другие.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе Москвы появится технопарк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить