В Москве построят мосты через реку Яузу и Нагатинский затон в 2024 году

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в 2024 году в столице возведут новые мосты через реку Яузу и Нагатинский затон.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как сказал чиновник, мосты в Мнёвниковской пойме и через Нагатинский затон будут построены в рамках Адресной инвестиционной программы.

Он также отметил, что в планах на 2024 год строительство моста через Москву-реку возле Новозаводской улицы.

Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию 220 объектов, общей площадью 5,3 млн кв. м.

Среди них путепровод на дублере Калужского шоссе, участок южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня и другие.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе Москвы появится технопарк.