Губернатор Паслер назвал Конституцию фундаментом законодательной базы

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что Конституция является фундаментом законодательной базы и играет ключевую роль в сохранении государственности.

Об этом сообщает RIA56.

«Сегодня, как и все 30 лет, Конституция — гарант защиты прав и свобод человека, фундамент, на котором строится прочная законодательная база и происходят масштабные изменения в стране», — сказал Паслер.

Также с Днём Конституции поздравил жителей Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров, передаёт ИА «Победа26».

«Благодаря достижениям людей наша страна из года в год умножает свои силы. Пусть и впредь российская Конституция является этому надёжной основой», — сказал Владимиров.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в поздравлении с Днём Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.