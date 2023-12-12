Губернатор Паслер назвал Конституцию фундаментом законодательной базы
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
«Сегодня, как и все 30 лет, Конституция — гарант защиты прав и свобод человека, фундамент, на котором строится прочная законодательная база и происходят масштабные изменения в стране», — сказал Паслер.
Также с Днём Конституции поздравил жителей Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров, передаёт ИА «Победа26».
«Благодаря достижениям людей наша страна из года в год умножает свои силы. Пусть и впредь российская Конституция является этому надёжной основой», — сказал Владимиров.
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в поздравлении с Днём Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.