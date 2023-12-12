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Зорькин назвал Конституцию ядром всей правовой системы

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Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что Конституция является ядром всей национальной правовой системы.
Зорькин назвал Конституцию ядром всей правовой системы
  • РИА Новости

«Посредством Конституции национальная правовая система развёртывается в виде пирамиды иерархически соподчинённых актов, которые все должны соответствовать основному (верховному) нормативному акту, которым и является Конституция. Конституция конкретизируется в системе законов и иных нормативных актов, а также в правоприменительных решениях государственных органов и должностных лиц, в правомерных действиях физических и юридических лиц», — говорится в статье Зорькина для «Российской газеты».

По его словам, Конституция является основным законом, из которого черпают свою юридическую силу ординарные законы, а также другие правовые акты.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в поздравлении с Днём Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.

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