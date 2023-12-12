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Треть россиян признались, что пытаются вести личный бюджет

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Новое исследование показало, что 35% россиян в настоящее время ведут учёт доходов и расходов, а 25% делают это регулярно.
Треть россиян признались, что пытаются вести личный бюджет
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса Anderida Financial Group.

Большинство тех, кто следят за бюджетом (70%), формируют финансовую «подушку». Из числа тех, кто не ведёт учёт доходов и расходов, только 30% имеют сбережения.

Делающие сбережения считают идеальным откладывать 20—25% от собственных доходов, однако на практике зачастую этот показатель не превышает 15%.

Ежемесячно респонденты откладывали около 9—10 тыс. рублей. В среднем россияне в 2023 году отложили порядка 120 тыс. рублей, в 2022 году — около 100 тыс. рублей.

Ранее Финансовый университет при правительстве России и компания «Ингосстрах» провели совместное исследование, чтобы выяснить, сколько россияне тратят на содержание своих домашних питомцев. Выяснилось, что средний размер ежемесячных трат составляет 583 рубля.

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