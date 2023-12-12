В Москве после проверок на транспорте число оплаченных поездок выросло до 10%

Число оплаченных поездок в общественном транспорте Москвы возросло до 10% благодаря рейдам контролёров.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы столичного Дептранса.

«Регулярно в разных округах столицы контролёры при участии полиции проверяют пассажиров на проблемных маршрутах. Мы видим эффект — число оплаченных поездок после этого вырастает до 10%», — говорится в тексте.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.