Приморские приставы предупредили о новой схеме мошенничества
- Gettyimages.ru
- © Farknot_Architect
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
Как отметили в ведомстве, жителям региона стали приходить письма с использованием символики службы, в которых сообщается о якобы имеющейся задолженности. Также к этим письмам прилагаются подозрительные ссылки, файлы или квитанции для оплаты с указанием неизвестных счетов.
В ведомстве призвали граждан и представителей юридических лиц не выполнять требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций.
Для получения информации об исполнительных производствах необходимо использовать только официальные интернет-ресурсы ФССП России.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали представителей автосалона по подозрению в мошенничестве.