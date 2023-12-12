Приморские приставы предупредили о новой схеме мошенничества

В Приморском крае сотрудники службы судебных приставов России предупредили о новой мошеннической схеме.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Как отметили в ведомстве, жителям региона стали приходить письма с использованием символики службы, в которых сообщается о якобы имеющейся задолженности. Также к этим письмам прилагаются подозрительные ссылки, файлы или квитанции для оплаты с указанием неизвестных счетов.

В ведомстве призвали граждан и представителей юридических лиц не выполнять требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций.

Для получения информации об исполнительных производствах необходимо использовать только официальные интернет-ресурсы ФССП России.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали представителей автосалона по подозрению в мошенничестве.