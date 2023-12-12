Специалист в сфере образования дала совет перед сдачей ОГЭ — определиться с целями

Заместитель директора по учебной работе IT-колледжа MAXITET Светлана Зубкова рассказала, как повысить мотивацию учащихся при сдаче ОГЭ, чтобы поступить в 10-й класс или колледж.

«Чтобы было проще планировать, можно использовать такой инструмент для постановки цели по SMART, который подразумевает то, что человек задаст себе ряд вопросов», — объяснила специалист в беседе с газетой «Известия».

Таким образом, чтобы помочь школьнику сформулировать свои цели, предлагается ответить на вопросы: «К какому результату я хочу прийти?», «Как я пойму, что результат достигнут?», «Всё ли учтено для достижения результата?», «Цель соответствует моим ценностям?» и «К какому сроку я хочу прийти к результату?».

Зубкова также отметила, что с постановкой цели неразрывно связано планирование. Нужно развивать некоторые soft skills, которые затем пригодятся на работе: тайм-менеджмент, работа с прокрастинацией, расстановка приоритетов, баланс учёбы и отдыха.

Ранее исследование показало, что большинство старшеклассников переживают из-за предстоящей сдачи ЕГЭ. Больше всего школьники боятся не попасть в выбранный вуз.