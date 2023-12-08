В Москве отремонтировали ещё три молочно-раздаточных пункта
Об этом сообщает телеканал «360».
Доступ к обновлённым пунктам получили жители районов Южное Медведково, Фили-Давыдково и Крылатское.
С начала 2023 года в городе открыли 48 молочно-раздаточных станций, а всего в рамках программы — 71.
«Мы не просто ремонтируем помещения и обновляем оборудование, но и стремимся внедрять современные методы организации пространства, применяем единую систему навигации», — отметила Ракова.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО построят новую детско-взрослую поликлинику.