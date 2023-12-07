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Диетолог Соломатина: сладкие наборы для детей могут быть ненадлежащего качества

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Диетолог Елена Соломатина предупредила, что в сладких наборах для детей к Новому году часто используют несвежие и некачественные, а также вредные ингредиенты.
Диетолог Соломатина: сладкие наборы для детей могут быть ненадлежащего качества
  • Gettyimages.ru

Зачастую в этом время пытаются реализовать изделия, которые залежались, поделилась она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, в таких наборах часто смешивают свежие и просроченные лакомства, а также товары с некачественными ингредиентами в составе, например прогорклые орехи или пальмовое масло.

«Самое неполезное — это трансжиры. Это могут быть какие-то печенья, вафли, начинки. И чтобы скрыть неприятный привкус, туда могут добавлять большое количество сахара, ароматизаторы и красители», — сказала Соломатина.

Она посоветовала собирать сладкий подарок ребёнку самостоятельно, используя качественный молочный шоколад и фрукты.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть вопрос о введении рекомендаций по составу сладких новогодних подарков для школьников.

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