Глава СПЧ призвал установить международный контроль за работой IT-гигантов

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил президенту Владимиру Путину установить международный контроль за работой Google и других крупных IT-компаний с целью обеспечения информационной безопасности пользователей.

Об этом он сказал на встрече с главой государства.

Фадеев напомнил, что поисковик Google, в частности, подстраивает информацию под конкретного пользователя «якобы для его удобства».

«На самом деле — для манипуляций. Это ведь фактически цензура. Цензура, запрещённая в большинстве стран мира», — сказал он.

По мнению главы СПЧ, нужно организовать международный контроль деятельности IT-гигантов.

«Алгоритмы и критерии должны быть открыты, обсуждены и одобрены международными институтами. Но прежде институт надо создать. Задача непростая, здесь будет серьёзное сопротивление. Говорят: «Это же частные компании, вы не можете вмешиваться в работу частных компаний». Это неправильно — компании частные, но интернет — общее благо», — заявил он.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отметил, что Соединённые Штаты и Европа запустили процессы, результатом которых может быть установление глобальной цифровой диктатуры.