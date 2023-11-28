В Удмуртии построят пять молодёжных центров

Руководитель Агентства по молодёжной политике Удмуртии Алексей Выстребов заявил, что в регионе в 2024 году построят пять молодёжных центров.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Во всех молодёжных центрах, которые мы отремонтируем, упор делается не на кабинеты сотрудников, а на общественные пространства — коворкинги, студии звукозаписи, лектории, мастерские, которые необходимы в этом районе», — сказал Выстребов.

Отмечается, что центры появятся в Сарапульском районе, сёлах Вавож и Шаркан, в посёлках Яр и Балезино.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открыли первое в регионе «СтудПространство».