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В Удмуртии построят пять молодёжных центров

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Руководитель Агентства по молодёжной политике Удмуртии Алексей Выстребов заявил, что в регионе в 2024 году построят пять молодёжных центров.
В Удмуртии построят пять молодёжных центров
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Во всех молодёжных центрах, которые мы отремонтируем, упор делается не на кабинеты сотрудников, а на общественные пространства — коворкинги, студии звукозаписи, лектории, мастерские, которые необходимы в этом районе», — сказал Выстребов.

Отмечается, что центры появятся в Сарапульском районе, сёлах Вавож и Шаркан, в посёлках Яр и Балезино.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открыли первое в регионе «СтудПространство».

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