В Нижнем Новгороде открыли первое в регионе «СтудПространство»

Новая коворкинг-зона «СтудПространство» открылась в Мининском университете Нижнего Новгорода 27 ноября 2023 года.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что пространство коллективной работы студентов реализовано в рамках проекта по обеспечению равного доступа к продуктам Росмолодёжи, Минобрнауки, платформы «Россия — страна возможностей», арт-кластера «Таврида» и российского общества «Знание».

«Уверен, что в новых пространствах родится не одна креативная идея, стартап или бизнес-проект, студенты смогут заниматься наукой и делать домашнее задание. Пространства предусматривают локации как для индивидуальной работы, так и для командной. Думаю, что это отличное место как для личностного роста, так и для профессионального», — заявил ректор университета Виктор Сдобняков.

На открытии присутствовали руководитель Департамента регионального развития АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Кирксов, заместитель министра науки и образования Нижегородской области Ирина Кизилова, руководитель отдела по работе сообщества «Твой ход» Денис Соков, директор Нижегородского филиала «Российское общество «Знание» Сергей Золотов, руководитель направления «Волонтёры Кремля» всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Нижегородской области Александр Калинин, заместитель директора ресурсного центра Росмолодёжи Алина Жорова.

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