В Челябинской области 85 тысяч школьников получили сертификаты на допобразование
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора.
«В области сертификат на допобразование можно использовать в 291 организации, которые предлагают 2505 программ по шести направлениям: художественному, физкультурно-спортивному, социально-гуманитарному, техническому, естественнонаучному и туристско-краеведческому», — сказано в сообщении.
Больше всего сертификатов выдали в Челябинске (44 326), Магнитогорске (9396), Миассе (3204), Копейске (2163).
Ранее сообщалось, что семьям Новосибирска перечислили более 300 тыс. различных детских пособий по итогам 11 месяцев 2023 года.