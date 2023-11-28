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В Челябинской области 85 тысяч школьников получили сертификаты на допобразование

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в соцсетях сообщила, что в регионе 85 381 школьник обучается в секциях и кружках по социальному сертификату.
В Челябинской области 85 тысяч школьников получили сертификаты на допобразование
  • Gettyimages.ru
  • © Willie B. Thomas

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора.

«В области сертификат на допобразование можно использовать в 291 организации, которые предлагают 2505 программ по шести направлениям: художественному, физкультурно-спортивному, социально-гуманитарному, техническому, естественнонаучному и туристско-краеведческому», — сказано в сообщении.

Больше всего сертификатов выдали в Челябинске (44 326), Магнитогорске (9396), Миассе (3204), Копейске (2163).

Ранее сообщалось, что семьям Новосибирска перечислили более 300 тыс. различных детских пособий по итогам 11 месяцев 2023 года.

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