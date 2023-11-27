В Ставропольском крае зарегистрировали 744 случая COVID-19 за неделю
В Ставропольском крае за минувшую неделю зарегистрировали 744 случая коронавируса, госпитализированы 43 человека.
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Выздоровели за неделю 633 жителя.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен