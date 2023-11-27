Сахалин вошёл в число лауреатов премии «Лидеры искусственного интеллекта»
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Об этом сообщает newizv.ru.
«В процессе голосования нам удалось ознакомиться с большим количеством интересных проектов. Это отличный результат, демонстрирующий готовность регионов к цифровой трансформации», — заявила начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.
Сахалинская область получила награду за применение технологий ИИ, позволяющее эффективно выявлять и устранять несанкционированные свалки на островах.
«Безусловно, проект является социально важным не только для жителей Сахалинской области, но и для других регионов, поскольку решение можно масштабировать. Это позволит снизить число несанкционированных свалок и скопления мусора до нуля в масштабах всей страны», — отметил зампред правительства региона Вячеслав Аленьков.
Ранее сообщалось, что общегородской контакт-центр Москвы удостоился специального приза оргкомитета национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта» в номинации «Регионы».