RT в Telegram
Подпишись

В Челябинской области возбудили дело о мошенничестве с детским пособием

Короткая ссылка
Жительница Коркина Челябинской области в течение трёх лет получала пособие на ребёнка по подложному свидетельству о рождении. Возбуждено дело.
В Челябинской области возбудили дело о мошенничестве с детским пособием
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

За три года она незаконно присвоила около 330 тыс. рублей.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество)», — уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что женщина получала выплаты по документу, который ей дал покойный супруг, неизвестным образом получивший свидетельство о рождении в одном из ЗАГСов.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор 18 участникам организованной группы, которые устраивали подставные дорожные аварии с целью получения страховки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить