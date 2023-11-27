В Челябинской области возбудили дело о мошенничестве с детским пособием

Жительница Коркина Челябинской области в течение трёх лет получала пособие на ребёнка по подложному свидетельству о рождении. Возбуждено дело.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

За три года она незаконно присвоила около 330 тыс. рублей.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество)», — уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что женщина получала выплаты по документу, который ей дал покойный супруг, неизвестным образом получивший свидетельство о рождении в одном из ЗАГСов.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор 18 участникам организованной группы, которые устраивали подставные дорожные аварии с целью получения страховки.