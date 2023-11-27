В РЖД заявили о восстановлении движения поездов на черноморском побережье

В РЖД заявили, что им удалось восстановить движение поездов на черноморском побережье.

«РЖД восстановили движение поездов на черноморском побережье. Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошёл подмыв насыпи железной дороги. В настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования», — говорится в заявлении.

Вместе с этим уточняется, что на участке Туапсе — Адлер отменён 21 пригородный поезд и сокращён маршрут ещё шести поездов.

Ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги заявили о задержке порядка 50 пассажирских поездов из-за непогоды в Краснодарском крае.