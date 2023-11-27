Бастрыкину представят доклад о нападении девочки на одноклассницу в Южноуральске
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата ведомства.
«В СМИ сообщается, что в Южноуральске в городском парке местными жителями предотвращены действия, угрожающие жизни малолетней девочки, совершённые её сверстницей», — сказано в сообщении пресс-службы.
Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СКР по региону Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам расследования будет вынесено процессуальное решение.
Инцидент произошёл 26 ноября. Школьница напала на сверстницу с ножом и нанесла ей удары в лицо и шею.