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Бастрыкину представят доклад о нападении девочки на одноклассницу в Южноуральске

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела, которое возбудили по факту нападения ученицы 6-го класса с ножом на одноклассницу в Южноуральске Челябинской области.
Бастрыкину представят доклад о нападении девочки на одноклассницу в Южноуральске
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата ведомства.

«В СМИ сообщается, что в Южноуральске в городском парке местными жителями предотвращены действия, угрожающие жизни малолетней девочки, совершённые её сверстницей», — сказано в сообщении пресс-службы.

Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СКР по региону Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам расследования будет вынесено процессуальное решение.

Инцидент произошёл 26 ноября. Школьница напала на сверстницу с ножом и нанесла ей удары в лицо и шею.

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