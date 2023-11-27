На северо-востоке Москвы появится всесезонный сад
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Об этом сообщает НСН.
«Его главная особенность — такой эффект обеспечат специально подобранные деревья и кустарники, устойчивые к умеренной климатической зоне Московского региона. Всего на территории будущей зелёной зоны будет высажено 6000 единиц растений из центральной части России», — сказал Бочкарёв.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в свою очередь отметила, что при создании новых скверов, рекреационных зон или общественных пространств особое внимание уделяется тому, как новые объекты будут сочетаться с существующим городским ландшафтом.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО появится новое пространство для спорта и отдыха.