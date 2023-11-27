В Москве родилось более 100 тысяч детей с начала года
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Об этом информирует телеканал «360».
«В наших роддомах с начала года появилось на свет более 900 двойняшек и 10 тройняшек», — уточнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Согласно приведённой статистике, большая часть москвичек впервые становятся матерями в возрасте 26—28 лет, во второй раз — в 33—35 лет, в третий — в 34—36 лет.
В этом году больше всего было женщин, которые родили ребёнка в промежутке от 31 года до 35 лет, в прошлом — в возрасте 30—34 лет.
Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.