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В Москве родилось более 100 тысяч детей с начала года

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В московских роддомах появились на свет свыше 100 тыс. новорождённых с января 2023 года. Больше всего детей родилось 23 августа — 371.
В Москве родилось более 100 тысяч детей с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал «360».

«В наших роддомах с начала года появилось на свет более 900 двойняшек и 10 тройняшек», — уточнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Согласно приведённой статистике, большая часть москвичек впервые становятся матерями в возрасте 26—28 лет, во второй раз — в 33—35 лет, в третий — в 34—36 лет.

В этом году больше всего было женщин, которые родили ребёнка в промежутке от 31 года до 35 лет, в прошлом — в возрасте 30—34 лет.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.

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