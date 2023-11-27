Россияне назвали полезные и вредные для здоровья привычки

Согласно новому исследованию, 44% россиян хотя бы однажды ставили задачу придерживаться правил ЗОЖ, однако так и не смогли сделать их частью повседневной жизни.

Об этом информирует Life.ru со ссылкой на данные исследования сервиса «Авито Работа».

Выяснилось, что почти половина россиян (49%) имеют положительные привычки, а в жизни почти каждого пятого (19%) вредных привычек больше, чем полезных.

Исследование показало, что самой популярной вредной привычкой является избыточное использование смартфона (58%).

Также опрошенные отметили курение (40%), использование интернета после пробуждения (36%), злоупотребление алкоголем (33%) и кофе (31%), а также малоподвижный образ жизни (25%).

Среди положительных привычек респонденты назвали потребление достаточного количества воды (54%) и проведение времени на свежем воздухе (52%).

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва заявила, что курение — одна из привычек, вредных для щитовидной железы.