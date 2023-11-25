Самолёт МЧС России с гумпомощью для жителей сектора Газа вылетел из Подмосковья
«Самолёт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Эль-Ариш. В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят её жителям Газы», — говорится в сообщении ведомства.
На борту — 15 тонн гуманитарного груза, включая продукты и детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки.
Отмечается, что гумпомощь была собрана по инициативе правительства Татарстана.
В аэропорту Домодедово ранее приземлился спецборт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами. На Родину вернулись 105 граждан России и члены их семей, в том числе 55 детей.
По данным ТАСС, среди эвакуированных россиян из Газы — девочка с минно-взрывными травмами.