Собянин рассказал о работах по благоустройству в ЗАО Москвы в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Западном округе в текущем году реализовано несколько проектов по благоустройству.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на персональный сайт мэра.

Так, по его словам, в Крылатском обновили «Парк Звёзд», в Долине реки Сетунь обустроили более 600 кв. м прогулочных настилов из дерева, в Раменках реконструировали пять детских площадок. Работы по озеленению провели в Можайском и Очаково-Матвеевском районах. Также специалисты привели в порядок Раменский пруд.

Наряду с этим стало известно, что администрация Владивостока составит план ремонта учебных заведений города на 2024 год. Об этом пишет zr.media.

Глава города Константин Шестаков сообщил, что Приморскому краю был выделен кредит на крупные инфраструктурные проекты. В частности, Владивосток получит 4,2 млрд рублей. Средства направят на ремонт лицея №3, строительство детского сада, а также строительство новых дорог, ремонт теплосетей, закупку общественного транспорта и др.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что в текущем году в республике 210 млрд рублей направили на выполнение дорожных работ.