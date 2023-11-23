RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: в Дагестане задержали директора интерната по делу о хищении

Короткая ссылка
Директора Дербентского кадетского корпуса (школы-интерната) задержали по делу о хищении более 4 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчине вменяют, помимо присвоения или растраты, статьи о служебном подлоге и мошенничестве.

«Вчера сотрудниками правоохранительных органов Шахбанов был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказал источник.

Ранее в СК России сообщили, что руководитель подрядной организации присвоил 44 млн рублей при строительстве средней образовательной школы в микрорайоне Брусилово города Твери и скрылся из страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить