РИА Новости: в Дагестане задержали директора интерната по делу о хищении

Директора Дербентского кадетского корпуса (школы-интерната) задержали по делу о хищении более 4 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчине вменяют, помимо присвоения или растраты, статьи о служебном подлоге и мошенничестве.

«Вчера сотрудниками правоохранительных органов Шахбанов был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказал источник.

Ранее в СК России сообщили, что руководитель подрядной организации присвоил 44 млн рублей при строительстве средней образовательной школы в микрорайоне Брусилово города Твери и скрылся из страны.