РИА Новости: в Дагестане задержали директора интерната по делу о хищении
Отмечается, что мужчине вменяют, помимо присвоения или растраты, статьи о служебном подлоге и мошенничестве.
«Вчера сотрудниками правоохранительных органов Шахбанов был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказал источник.
Ранее в СК России сообщили, что руководитель подрядной организации присвоил 44 млн рублей при строительстве средней образовательной школы в микрорайоне Брусилово города Твери и скрылся из страны.